Erzurum’da fidan üreticisi Kadir Yaşar, soğuk havalara ve bölgeye uygun fidanlar üretiyor, kadın istihdamına destek veriyor.Uzundere ilçesinde yaklaşık 20 yıldan bu yana fidan üretimi ve satışıyla uğraşan Kadir Yaşar, kentin her bir köşesini ağaçlandırmayı hedefliyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte fidan satışlarına başlayan Kadir Yaşar, aynı zamanda yeni fidanlar üretmek için de yoğun çaba harcıyor."Bölgeye uygun ağaçlar yetiştiriyoruz"Bu yıl havaların çok soğuk geçtiğini belirten Yaşar, "Fidanlarımız bu yıl geç tomurcuklanmaya başladı. Ancak bölgeye uygun ağaçların yetişmesi için yıllardır büyük bir çaba sarf ediyorum. Hangi ağacın Erzurum’da ekileceği konusunda deneyimlerimi bölge halkına ücretsiz danışmanlık yaparak aktarıyorum" dedi. Yaşar, bu süreçte bire bir yaşadığı deneyimlerle, Erzurum’un zorlu iklim şartlarına uygun ağaç türlerini keşfettiğini ifade etti.Süs bitkisi ve meyve ağacı üretimiFidan üreticisi Kadir Yaşar, yaklaşık 20 yıl boyunca hem meyve ağaçları hem de süs bitkileri yetiştirdiğini belirtti. Üretiminde 50 civarında meyve türü, 300 civarında ise süs bitkisi türü bulunduğunu ifade eden Yaşar, ayrıca örtü altında yabani türlerden tohumdan ağaç üretimi yaptığını söyledi. Fidanlarının her boyda olduğunu, birinci yıl meyve verecek ağaçlardan da satış yaptığını belirten fidan üreticisi ayrıca, yeni aşı yaptıkları fidanlardan müşterilerinin talebine göre seçenek sunduklarını vurguladı.Fidanlar sertifikalı ve garantiliKadir Yaşar, tüm fidanlarının aşılı ve sertifikalı olduğunu vurgulayarak, "Fidancılıkla uğraşan biri olarak, poşetli ve saksıda olan fidanlarımız garantili. Bu fidanlar, en az bir yıl veya iki yıl öncelikli olarak kuruma riski diğer fidanlara göre çok daha düşüktür" dedi. Ayrıca, fidanların üretimi sürecinde bölgeye uyum sağlayabilmesi için bir yıl ile beş yıl arasında saklandığını ve müşterilerine bu şekilde satıldığını belirtti."Kadın işçilerle çalışmayı tercih ediyoruz"Yaşar, iş gücünde genellikle kadın işçilerle çalıştığını belirterek, "Kadınların elleri bu işlere daha yatkındır. Şu anda yaklaşık yüz bin fidana bakım yapıyoruz" diyerek Erzurum’daki fidan yetiştiriciliği konusunda bir fark oluşturduklarını ve tüm emeğin büyük bir titizlikle sürdüğünü söyledi. Yaşar, fidan almak isteyen herkesi Uzundere’ye davet ederek, "Fidanlığımızın ve ilçemizin potansiyelini görmek isteyenleri bekliyoruz," dedi.Fidan alıcılarından Öner Elibol, "Kadir Bey’den 8 yıldır fidan alıyorum ve çok memnunum. Şimdiye kadar aldığım fidanların hepsi çok güzel ağaç oldular" diye konuştu. Kadir Yaşar, bölgeye katkı sağlamaya devam ederken, Erzurum’un doğasını güzelleştirme ve ağaçlandırma misyonuna da katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.