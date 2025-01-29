Erzurum’un Olur ilçesinde jandarma ekipleri güvenlik kontrollerini aralıksız sürdürüyor.Olur Jandarma ekipleri, ilçedeki güvenliği sağlamak amacıyla Olur yol ayrımında gerçekleştirdiği güvenlik kontrollerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, araçlarda bulunan kişilerin kimlik kontrollerini yaparken, sürücülere de trafik kuralları hakkında hatırlatmalarda bulunuyor, plaka sorgulaması yapıyor. Güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla gece gündüz demeden çalışan jandarma ekipleri, sürücülerin kurallara uymasını ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için büyük bir özveriyle görev yapıyor.