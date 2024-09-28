Oltu, yeni bir Adalet Sarayı’na kavuşuyor.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum ziyareti sırasında Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz’un taleplerini dikkate alarak, 2025 yılı programına Oltu’ya yeni bir Adalet Sarayı binası kazandırma sözünü verdi.Eski Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu alanda 12 bin 672 metrekarelik bir alanda inşa edilecek yeni adliye binası, Atıl kalan Aslanpaşa ve Halitpaşa mahallelerinin canlanmasına katkı sağlayacak.Başkan Çelebi, Bakan Tunç’a destekleri için teşekkür ederek, bu gelişmenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.