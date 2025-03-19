Erzurum’un Oltu ilçesinde beklenen kar yağışı başladı, ilçe beyaza büründü.Erzurum’un Oltu ilçesinde sabah saatlerinde yağmur etkili olurken, öğleden sonra hava aniden değişti. Saat 15.00 sularında yağmur yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Oltulu vatandaşlar, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü hatırlatarak bu anı değerlendirdi.Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle birlikte ilçede birçok meyve fidanı çiçek açmıştı. Ancak, beklenmedik kar yağışı ile birlikte bu fidanların üşüyeceği endişesi dile getirildi. Bazı vatandaşlar ise Oltu’nun kışının Mart ayında başladığını belirterek bu durumu olağan olarak gördüklerini ifade etti.Öte yandan, Oltu Erzurum Yolu Yayla Geçidi’nde kısa süreli bir yol trafiği durdu. Kar yağışının etkisiyle yolda oluşan buzlanma ve kar birikintisi, sürücüler için zorluklara yol açtı. Yetkililer, yolun tekrar açılması için çalışmalarını sürdürürken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.