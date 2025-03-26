Erzurum’un Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107’nci yıl dönümünü coşkuyla kutlandı.Efkan Ala Kültür Merkezi’ndeki kutlamalar Oltu Nenehatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programla başladı. Devlet erkanının tebrik mesajlarının okunmasının ardından öğrencilerin hazırladığı temsil renkli görüntülere sahne oldu. Günün anlam ve önemine değinen konuşmayı Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi yaptı. Oltu’nun tarihi görüntülerinden oluşan video gösterimi sonrası şiirler okundu ve ront gösterisi yapıldı. Kardeşler Bar ekibinin gösterisinde ise öğrenciler Oltu türküleri seslendirdi. Kutlamalar, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yay ve Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi’nin yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdimiyle devam etti.Program kapsamında Atlı Milis Kuvvetleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve protokol üyelerinin katılımıyla fener alayı düzenlendi. Efkan Ala Kültür Merkezi önünden başlayan fener alayı, Kale Meydanı’nda son buldu. Ardından Oltu Gençlik Merkezi’nin düzenlediği halk konseri coşkuyla izlendi. Etkinlikte Oltu Kalesi’nden Oltu’nun kurtuluşunun 107’inci yıl anısına 107 havai fişek atıldı.Etkinlik, coşkulu halaylarla son buldu. Oltu halkı, bu anlamlı günde hem geçmişi yad etti hem de birlik ve beraberlik içinde coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.