Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Oltu Orman İşletme Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık ve Orman Haftası kapsamında Oltu ilçesindeki cami önlerinde vatandaşlara ücretsiz sarıçam fidanı dağıttı.Oltu Orman İşletme Müdürü Atakan Akalan, fidan dağıtımıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "21 Mart Dünya Ormancılık ve Orman Haftası dolayısıyla Oltu ilçemizde 2 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız vatandaşlara orman sevgisini aşılamaktır. Hayırlı olsun" dedi.Vatandaşlar, dağıtılan fidanları alarak çevre bilincinin arttırılmasına katkı sağlamak ve doğayı koruma amacına yönelik bu anlamlı etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi.