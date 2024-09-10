2024-2025 Eğitim Öğretim yılı başlarken, Erzurum’un Oltu ilçesinde öğrencilere Oltu Kaymakamlığı ve Oltu Belediye Başkanlığı tarafından kırtasiye ve kitap seti dağıtıldı.Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, lise ve ilkokulları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi. Ziyaretler sırasında sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Çelik ve Başkan Çelebi, elleriyle kitap ve kırtasiye setlerini dağıttı. Öğrenciler, Kaymakam ve Belediye Başkanının bu anlamlı jestlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla gerçekleştirdikleri okul ziyaretlerinde, öğrencilerin başarısını desteklemek amacıyla hediyeler sunduklarını belirterek, "Okullarımızın eksikleri ve öğrencilerimizin talepleri konusunda elimizden gelen desteği sağladık ve bundan sonra da bu konuda gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.Anlamlı destek, öğrencilere moral kaynağı olurken, Oltu’daki eğitim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmayı sürdürüyor.