Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir iftar yemeği düzenledi.Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa katılım oldukça yoğun olarak gerçekleşti. Düzenlenen etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma temasına vurgu yapıldı. İftar programına, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, gençler ve davetliler katıldı. Programın başında kısa bir konuşma yapan yetkililer, Ramazan’ın toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve insanların birbirine kenetleyen bir dönem olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin önemini vurguladılar.TÜGVA’nın düzenlediği iftar yemeği, katılımcılara birlik ve beraberlik duygusu aşılamak ve Ramazan’ın ruhunu birlikte yaşamak adına önemli bir fırsat sundu.