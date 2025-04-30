Erzurum’un Oltu ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM), ev hanımlarına hem mesleki beceri hem de ekonomik kazanç sağlıyor.Oltu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan merkezde, 9 farklı alanda eğitim alan 125 kursiyerin 6 aylık emeği sergiyle taçlandırıldı.Oltu İbni Sina Sağlık Meslek Lisesi Spor Salonu’ndaki sergide, kursiyerlerin hazırladığı bin 500 el emeği ürün beğeniye sunuldu. Açılışa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi, Başsavcı Mustafa Küçükbekir, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cüneyt Kazdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Erdinç Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Hastürk ve çok sayıda kurum amiri katıldı.Kursiyerlerin kendi elleriyle hazırladıkları yiyecekler, açılışta protokol üyelerine ikram edildi. ADEM Koordinatörü Sena Aslan yaptığı açıklamada, "Merkezimizde dokuz farklı alanda eğitim veriyoruz. 125 kursiyerimizle hem psikososyal hem de ekonomik yönden destek sağlıyoruz. Sergiler ve hayır çarşılarıyla ürün satışları yaparak kadınlarımızın aile bütçelerine katkı sunmalarına imkân tanıyoruz. Aynı zamanda kültürel gezilerle sosyal yönlerini de geliştiriyoruz. Bu sergi, kursiyerlerimizin 6 aylık emeğinin bir ürünü" dedi.Kursiyer Elanur Akkuş ise, "Aile Destek Merkezi’nde el sanatları eğitimi alıyorum. Filografi üzerine çalışıyorum. Burada öğrendiğim becerilerle kendi internet sayfamı kurdum ve ürünlerimi online olarak satıyorum. Bize bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Görsel Sanatlar Öğretmeni Perihan Ceylan da merkezde dikiş, nakış, filografi, geri dönüşüm ve dekoratif el sanatları gibi birçok alanda eğitim verdiklerini belirtti. Aile Destek Merkezi’nin ev hanımlarına sunduğu bu destek modeli, hem ekonomik hem de sosyal açıdan kadınlara yeni kapılar açmaya devam ediyor.