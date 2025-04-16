Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Asım Dursun’un annesi Hacı Zeynep Dursun(85) uzun süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.Merhume Zeynep Dursun için cenaze namazı dün Aslanpaşa Camii’nde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Oltu Cankurtaran Mezarlığı’nda toprağa verildi.Cenaze törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, , Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Erzurum Polis Okulu Müdürü POMEM Mehmet Özdemir, Oltu İlçe Emniyet Müdür vekili Erdinç Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, birçok il emniyet müdürlüğünden çelenk gönderilerek Dursun ailesinin acısı paylaşıldı.