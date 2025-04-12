Erzurum’un Oltu ilçesi Karabekir İlkokulu’nda düzenlenen Bilim Şenliği, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı 45 projeyle büyük ilgi gördü.Toplam 160 öğrencinin görev aldığı şenlikte, öğrenciler müfredat konularından ilham alarak projeler üretti ve bunları ziyaretçilere heyecanla sundu. Okul koridorlarında açılan sergide öğrenciler; kuvvet, dünyanın hareketleri, doğal çevre ve yapay çevre gibi pek çok farklı konuyu içeren projeleriyle göz doldurdu. Öğrenciler projelerini büyük bir coşkuyla anlatırken, veliler de cep telefonlarıyla bu özel anları kayıt altına aldı.Karabekir İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Ogün Araç, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Okulumuzun 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı proje sergisini açtık. Toplam 45 projemiz var ve bu projelerde 160 öğrencimiz görev aldı. Müfredattaki konulara uygun olarak öğrencilerimizle çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik" dedi.Serginin açılışına Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, okul müdürleri ve çok sayıda veli katıldı. Etkinlik, öğrencilerin erken yaşta bilimle tanışmaları açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.