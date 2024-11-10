Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan Olurlular, 10 Kasım Atatürk’ün ölümünün 86. Yıldönümünde anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiler.Hakan Çiçek Başkanlığında, Oltu’da yaşayan Olurlular, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin ardından, Oltu Kalesi dibindeki bir çay ocağında bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdiler."Çay Bahane, Sohbet Şahane"Toplantının ana amacı, birlik ve beraberlik içinde yardımlaşma adına bir adım atmaktı. Katılımcılar, bu anlamlı buluşmada hem geçmişi yad ettiler hem de geleceğe yönelik ortak projeler ve yardımlaşma faaliyetleri için fikir alışverişinde bulundular. Oltu’daki Olurlu vatandaşlar, 17 Kasım Pazar günü saat 17.00’de, bir sonraki çay sohbetinde buluşmak üzere ayrıldılar. Bu tür toplantıların devamının gelmesi gerektiğini belirten katılımcılar, birlik ve beraberlik duygusunun her geçen gün güçlendiğini vurguladılar.