Oltu Kaymakamlığı ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen işsizlikle mücadele projesi kapsamında Oltu’da 75 kişi işe alındı.İşkur projesine başvuruda bulunan 276 kişi arasından yapılan kura çekimi sonucu, 75 kişi çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere seçildi.Oltu Kaymakamlığı salonunda gerçekleştirilen kura çekimi, Oltu Noterliği tarafından noter huzurunda yapıldı. Ayrıca, kura çekimi Oltu Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.Başvurular arasında yer alan vatandaşlar, kurada isimleri çıkan kişilere büyük bir sevinç yaşarken, işsizlikle mücadelede önemli bir adım atılmış oldu. Proje kapsamında işe alınan 75 kişi, Oltu’daki çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmaya başlayacak.İşkur tarafından yapılan açıklamaya göre, bu tür projelerle işsizlik oranının azaltılması ve vatandaşların istihdam edilebilirliğinin artırılması hedefleniyor.