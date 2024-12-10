Isparta’da eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin teması sonucu düşen helikopterde şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergis’in cenazesi Erzurum askeri havalimanında resmi törenle karşılandı.Karşılama törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.Erzurumlu şehit Astsubay Çavuş Taha Nergis’in cenazesini Erzurum Havalimanına bırakan askeri uçak, aynı uçakta bulunan Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli’nin naaşını ise Kayseri’ye götürmek üzere Erzurum’dan yeniden havalandı.Şehit Astsubay Çavuş Taha Nergis’in cenazesi; tören yapılması ve toprağa verilmek üzere Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne götürüldü.