Erzurum’un Oltu ilçesinde Kaymakam Mustafa Çelik, özel gereksinimli bireylerle iftar programında bir araya geldi.Programa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sefa Özmen de katıldı.İftar programında konuşan Kaymakam Çelik, özel gereksinimli bireylerin yaşadıkları toplumda pek çok psiko-sosyal ve ekonomik zorlukla karşılaştığını belirtti. Bu sorunların, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin yaşadığı güçlüklerle başladığını vurgulayan Çelik, herkesin duyarlı olmasını istedi. Kaymakam Çelik, özel gereksinimli bireylerin toplumda karşılaştıkları en büyük engelin ayrımcılık olduğunu ifade ederken, engellilerin eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik ve istihdam gibi temel haklardan yeterince faydalanmaları için toplumda her bireyin yardımcı olması lazım. Bu bireylerin hayatını kolaylaştırmak, onlara fırsat eşitliği sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.İftar, Oltu Müftüsü Veysel Çelebin yaptığı dualarla sona erdi. Program, katılımcılar arasında birlik ve dayanışma ruhunun pekişmesine vesile oldu.