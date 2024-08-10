Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti.Oltu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki son durumun ele alındığı toplantıda; Güvenlik ve büro personeli istihdamı, Ana nizamiyenin girişinin yapılması, Çevre yolu kavşağının düzenlenmesi, OSB çevre yolu ve OSB sınır yolu taş duvar tahkimatının yapılması, OSB içerisindeki kanal üzerinde yol geçişinin genişletilmesi, OSB içerisindeki yol taş tahkimatının yapılması, Müştemilat projelerine KUDAKA tarafından sağlanacak hibe desteğinin görüşülmesi, Yer tahsisi talebinde bulunan yatırımcıların görüşülmesi, İmar planı ile ruhsat ve izinlere uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi amacıyla belirli periyotlar halinde denetimlerin yapılması maddeleri karara bağlandı.Vali Çiftçi, toplantının ardından Oltu OSB’nin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, Karayolları 12. Bölge ve Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürleri tarafından alanda sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgilendirildi.Çiftçi’nin Oltu ziyaretine, Kaymakam Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi ve kurum amirleri eşlik etti.