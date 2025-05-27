Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan Karabekir İlkokulu’nda düzenlenen Bilim Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Okul koridorunda açılan sergi, hem bilimsel projeler hem de nostaljik etkinliklerle büyük ilgi gördü.Bilim Şenliği kapsamında kıtlama şeker kırılması, geleneksel kahve yapımı ve yöresel yiyeceklerin tanıtıldığı stantlar, katılımcıların dikkatini çekti. Sergi alanında Nasrettin Hoca kıyafetleriyle maniler okuyan öğrenciler ile Hacivat ve Karagöz gösterisi büyük beğeni topladı. Ayrıca geçmiş yıllarda çocukların oynadığı topaç çevirme ve dokuz taş gibi oyunlar manav da şenlikte yeniden hayat buldu. Şenlikte, 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından Türkçe ve Matematik derslerinden ilham alınarak hazırlanan toplam 42 proje sergilendi. 7 sınıf öğretmeninin rehberliğinde yapılan çalışmaların 15’i Türkçe, 27’si ise Matematik alanında hazırlandı. Toplam 86 öğrencinin aktif rol aldığı projeler, ziyaretçilerden tam not aldı.Etkinliğe Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Beydilli ve okul müdürleri de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Sergi sonrası 4. sınıf öğrencileri arasında Türkçe ve Matematik bilgi yarışması düzenlenerek şenliğe eğlenceli bir final yapıldı.