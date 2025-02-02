Ardahan’ın Çıldır ilçesinde hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığına ait okullar ara tatilde boya, badana ve temizlik işleri tamamlanarak hazır hale getirildi.Milli Eğitim Bakanlığının "Pansiyonları İyileştirme Çalışmaları" kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız’ın destekleri ile Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu Kız ve Erkek Pansiyonlarında sömestr tatili sürecinde boyama ve temizlik faaliyetleri yürütülerek pansiyonların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlandı. Ara tatilde okul idare ve çalışanların işbirliği ile okullarda başlatılan boya, bakım ve onarım çalışmaları bitirilerek derslikler eğitim-öğretime hazır hale getirildi.Konuyla ilgili açıklama yapan Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, ’İlk yarıyıl tatilimizde okullarımızın ve pansiyonlarımızın eksik, boyası kötüleşmiş, aksayan yönlerini tespit ederek çalışmalara başladık. 15 günlük süreçte okullarımızın eksik ve boyama işlerini tamamlayarak eğitim ve öğretime hazır hale getirdik. Titizlikle yürütülen çalışmalarda emeği geçen Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu YBO Müdürü Serhat Dursun, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Okan Bayrak ve Çok Programlı Anadolu lisesi Müdürü Orhan Gökhan Şenlik ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’ dedi.