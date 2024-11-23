Van’ın Erciş ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla aralarında öğretmenlerin de bulundu bir grup 2 bin 600 yıl önce Urartulardan kalan dünyadaki ilk ızgara planlı şehir olan Zernaki Tepe’ye yürüdü.Erciş Milli Eğitim Vakfı Deprem Şehitleri ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ve Van Gölü Aktivistleri Derneği, tarihe ve coğrafyaya dikkat çekmek amacıyla doğa gezisi düzenledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gezi ile ilgili konuşan Erciş Öğretmenevi Müdürü Tarkan Elbir, "Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve Erciş Deprem Şehitleri Derneği ile birlikte 2 bin 800 rakımlı tarihi Zernaki Tepesi’ne yürüdük. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise amaçlarının Van Gölü havzasındaki zenginliklere dikkat çekmek olduğuna vurgu yaparak, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle şu anda Erciş’te bulunan Zernaki Tepe’deyiz. Burası 2 bin 600 yıl önce Urartulardan kalan dünyadaki ilk ızgara planlı şehirlerden olan bir yer. Amacımız Van Gölü havzasındaki bu zenginliklere dikkat çekmek, tarihimizi ortaya çıkarmak ve turizme kazandırmak için farkındalıklar yapıyoruz. Bugün de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimizle doğada buluştuk. Hem bu günün anısına bir yürüyüş gerçekleştirdik hem de tarihe birlikte şahitlik ettik. Aktivistleri olarak Van Gölü’ne dikkat çekmek, havzadaki tarihi ve doğal güzellikleri görmek için bugün 60 kişilik bir ekiple Erciş ilçemizde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle geleceğimizin şekillendirecek olan öğretmenlerimize saygılarımı sunuyor, bu etkinliğe destek sunan Erciş Kaymakamlığımıza, Erciş Öğretmenevimize ve katılımcı tüm doğaseverlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.