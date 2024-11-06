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Haber : Öğretmenin dikkati, öğrencinin hayatını kurtardı: Heimlich manevrasının önemi bir kez daha ortaya çıktı