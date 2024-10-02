Millî Eğitim Bakanlığınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışması düzenlenecek.Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün anlam ve önemine uygun olarak öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla Türkiye genelinde düzenlenecek "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışması için başvurular başladı.Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler, il millî eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresine 30 Ekim 2024 tarihine kadar eserlerini yükleyebilecek.Yarışma sonuçları 14 Kasım’da ilan edilecek.Yarışmada değerlendirme sonucu ilk üçe giren öğretmenlere ödül olarak fotoğraf makinesi, mansiyon ödülü sahiplerine ise tablet takdim edilecek.