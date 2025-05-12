Erzincan Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu’nda kalan bir grup öğrenciye "Kültürel Gezi" kapsamında manevi danışmanlık birimi tarafından Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerine gezi programı düzenlendi.Program kapsamında Kemah ilçesinde bulunan Acemoğlu şehitliği ziyaret edilerek tüm şehitler için dua edildi. Ardından Sultan Melik Türbesi ve tarihi Gülabibey camii ziyaret edildi. Gençler Bayraktepe’yi ziyaret ederek daha sonra kahvaltı yaptı.Programın devamında İliç ilçesini gezen öğrenciler Bağıştaş barajı ve asma köprü ziyaret etti.Kemaliye ilçesinde ise Karanlık Kanyon’da tekne turu, safari, zipline etkinlikleri gerçekleştirildi.Doğa müzesi ziyaretinden sonra tarihi orta ve Dörtyolağzı camilerine geçildi. Lökhane, Kadı Gölü, Mani Yolu ve Demircioğlu el yapımı tokmak atölyesi ziyaret edildi.Diyanet okuma salonunda ilçe müftüsünün gençlere kısa sohbeti ve yemek ikramı ile program sona erdi.