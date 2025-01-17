Elazığ’da belediye desteği ile Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağladı.Elazığ’da, Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek, onların aç ve susuz kalmamaları için mama ve su desteği sağladı. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından temin ettikleri mamalar ile Harput Mahallesi’ndeki sokaklarda ve doğal yaşam alanlarında bulunan kedi ve köpeklere mama ile su verdi. Hayvan barınaklarına ziyaretler ve geniş çaplı yardımlarla, hayvan sevgisini içselleştirme ve toplumsal farkındalık oluşturma çabalarının daha büyük sosyal sorumluluk projeleriyle devam edeceğini duyuran okul idaresi, öğretmen ve öğrencileri, sokak hayvanlarına destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.