Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından gençlere yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerimizin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize ve milletimize olan bağlılıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla "El Ele Güvenli Geleceğe" ve "Gençlik Güvenli Gelecek" projeleri kapsamında; Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde bilgilendirme standı açıldı. Öğrencilere broşür, kitap ayracı, kek ve meyve suyu ikramlarında bulunulurken Fakülte içerisindeki konferans salonunda toplamda 800 öğrenciye bilgilendirme sunumu yapıldı.