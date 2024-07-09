Türk Nöroloji Derneği, asistan ve uzmanların eğitimine katkıda bulunmak için, bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Ağrı Dağı’nda zirve tırmanışını tamamladı.Türk Nöroloji Derneği, Dernek Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi önderliğinde, asistan ve uzmanların eğitimine katkıda bulunmak, aynı zamanda hekimlerin yaşadığı mesleki zorluklara dikkat çekmek için, Türkiye genelinden nöroloji öğretim üyesi uzman ve araştırma görevlilerinin katılımı ile Ağrı Dağı tırmanışı için harekete geçti. Rehber Cuma Saltik eşliğinde tırmanışa başlayan ekip, Temmuz ayına rağmen dağın zirvesinde etkili olan kar ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden zirveye ulaşmayı başardı.