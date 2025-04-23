Nizami Gencevi’nin "Sırlar Hazinesi" adlı eserinin Türkiye Türkçesi’ne çevirisinin tanıtımı Ankara’da gerçekleştirildi.Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde, Nizami Gencevi’nin "Sırlar Hazinesi" adlı eserin Türkiye Türkçesi’ne çevirisinin tanıtım töreni gerçekleştirildi. Kitap, Azerbaycan Büyükelçiliği’ne bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi’nin projesi kapsamında Farsça’dan Türkçe’ye çevrilerek İstanbul’da yayımlandı. Törene Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Farid Caferov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, iki kardeş ülkenin edebiyat eleştirmenleri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.Çeviriyi yapan Erzurum Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nimet Yıldırım, Türkiye’deki genel okuyucu kitlesinin Nizami Gencevinin eserlerine tam anlamıyla aşina olmadığını söyledi. Yıldırım, "2026 yılının ortalarına doğru ’Hamse’nin tam çevirisini hazırlayıp büyük usta Nizami Gencevi’nin ’Divan’ına geçmeyi planlıyoruz" dedi.Büyükelçi R. Mammadov, projenin yazarına büyük Nizami’nin doğum yeri olan Gence’ye adanmış bir kitap takdim etti ve Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı F. Caferov da profesöre şükran plaketi takdim etti.