Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi çerçevesinde koruma altında bulunan kızıl akbabalar sürü halinde cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.Türkiye’de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için ’doğa çöpçüsü’ olarak da seçilen kara akbaba, Ardahan-Çıldır kara yolunda görüntülendi. Ardahan-Çıldır kara yolunun eski Beyrehatun köyü mevkisinde IUCN Kırmızı Listesi’nde koruma altında bulunan kara akbabalar sürü halinde cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.Kara yolunu kullanan vatandaşlar, yol kenarında sürü halindeki akbabaları cep telefonu ile görüntüledi.