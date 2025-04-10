Nesli azalan kuş türlerinden biri olan Çeltikçi (Plegadis falcinellus) Tunceli’nin Ovacık ilçesinde görüntülendi.Nesli azalan kuş türlerinden biri olan Çeltikçi (Plegadis falcinellus) Tunceli’nin Ovacık ilçesinde ilk kez doğa fotoğrafçısı Muratcan Toprakçı tarafından görüntülendi. Toprakçı’nın objektifine yansıyan görüntülerin ardından Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sahada gözlem yaparak kuşu resmi olarak kayıt altına aldı.Sulak alanlarda yaşam süren, göçmen ve nesli azalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Çeltikçi, özellikle uzun kıvrık gagası ve koyu metalik renkli tüy yapısıyla dikkat çekiyor. Yetkililer, bu gözlemin Tunceli’nin biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir veri olduğunu ve türün korunmasına yönelik çalışmalar açısından değerli bir gelişme olduğunu ifade etti.