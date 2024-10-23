Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, kar yağışı sonrası seyri güzel görüntüler oluşturdu.Van Gölü Havzası’nın batısında, Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde ’Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları ile eşsiz bir güzellik barındıran kalderanın kuzey kısmında sonbahar mevsimi, güney kısmında ise kış mevsimi hakim. Kar yağışı sonrası bir tarafı beyaza bürünen kalderanın bir tarafı ise sonbahar renkleri ile misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor.