Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Kalderası; irili ufaklı onlarca yırtıcı, sürüngen ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor.Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü ve aynı zamanda Avrupa Seçkin Destinasyonunun “Mükemmeliyet Ödülü”ne sahip Nemrut, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Nemrut Kalderası, Türkiye’nin önemli doğal alanlarından biri olup sadece etkileyici manzarasıyla değil, aynı zamanda barındırdığı yırtıcı ve kuş türleriyle de dikkat çekiyor. Bölgede ayı, kurt, domuz, tilki, gelengi, tavşan, arap tavşanı, kaplumbağa, kertenkele, kirpi, su yılanı, kara yılanı, kedi, fare, atmaca, kukumav (küçük bir baykuş türü), kara başlı kiraz kuşu, orman toygarı, kaya serçesi, kara sığırcık kulaklı toygar, küçük boğmaklı toygar, keten kuşu, kır kırlangıcı, çöl kuyrukkakan, ak sırtlı kuyrukkakan, boz kuyrukkakan, bayağı kuyrukkakan, gökkuzgun, keklik, bıldırcın, boğmaklı ardıç kuşu, bayağı alakarga, arı kuşu, ibibik, kaya sıvacı kuşu, guguk kuşu, kumru, turdidae, ördek, kerkenez, kartal, doğan, şahin, küçük karga, karga, saksağan, sakarmeke, martı, sazan, killifish, yayın balığı gibi canlılar doğal ortamlarında yaşıyor. Yüksek rakım ve izole konumuyla Nemrut Kalderası, bölgedeki kuş gözlemcileri ve doğa meraklıları için önemli bir destinasyon haline geldi.Doğa ve gökyüzü gözlemi yapan Dr. Cihan Önen, son 8 yıldır Krater Dağı’nda bulunan böcekler ve bazı eklem bacaklılar hariç 51’in üzerinde canlı türüne tanıklık etti. Bu türler arasında hem havada uçuşan kuşlar hem karada yaşayan memeliler hem de su kenarında ve içinde bulunan çeşitli canlıların yer aldığını ifade eden Önen, Krater Dağı’nın zengin ekosisteminin bu canlıların yaşam alanları için ideal bir ortam sunduğunu belirtti. Dr. Önen, "Tanıklık ettiğim türler arasında göz alıcı renkleri ve benzersiz özellikleri ile dikkat çeken kuşlardan sudaki balıklara kadar birçok canlı bulunmaktadır. Birbirinden güzel ve farklı türlerdeki canlıları görmek, Krater Dağı’nın ekosistemine olan hayranlığımı artırıyor. Aynı zamanda doğanın korunması için farkındalık oluşturmayı amaçlıyorum” dedi.