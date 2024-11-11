Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Nehri köyü yolu çelik bariyerlere kavuştu.Yurtiçi ve yurtdışından gelen vatandaşların köye yaptıkları ziyaretler nedeniyle büyük yoğunluk yaşanan bölgedeki yolun etrafına bariyer konulması için köy muhtarı Azad Çiftçi harekete geçti. Şemdinli Kaymakamlığıyla yapılan görüşmenin ardından Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun risk taşıyan 1 kilometrelik kısmına çelik bariyer yerleştirildi.Yollarının turizm açısında en çok kullanan yol olduğunu belirten Nehri Köyü Muhtarı Azad Çiftçi, “Vatandaşlarımızın talepleri üzerine risk taşıyan yolumuzda güvenliği sağlamak için çalışmaya başladık. 2 gündür bariyer çalışmamız oldu. Yolumuz hem yüksek kesimden geçiyor hem de kış aylarında buzlanmadan dolayı araçlar baya kayıyordu. Bunun üzerine Valimiz Ali Çelik’ten talebimiz olmuştu. Cevabımıza olumlu karşılık vererek yolumuzun güvenliği sağlandı. Bu güzel çalışmadan dolayı Valimiz Ali Çelik’e, Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ’a, Şemdinli Kaymakamımız Yunus Emre Akpınar ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.