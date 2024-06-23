Hakkari’nin Ördekli köyü sınırlarındaki Nebirnav Yaylası’nda 4 mevsim bir arada yaşanıyor.Hakkarili kanaat önderi Taceddin Kahraman, 4 mevsimin bir arada yaşandığı Ördekli köyü Nebirnav Yaylası’nda huzur ve güvenin yaşandığını söyledi. Yüksek rakımdaki Nebirnav Yaylası’na çıkan Kahraman, birçok güzelliği bünyesinde barındıran Hakkari doğasını herksin görmesi gerektiğini belirti. Kahraman, "Hakkari, çok eski ve çok köklü bir geçmişe sahip. Tabii ki bu köklü geçmiş de, birçok medeniyetin burada yaşamış olması nedeniyle kültürel bir birikimin oluşmasını sağlamış. Bu, Hakkari için çok önemli bir avantaj. Huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte köyümüzde bulunan Nebirnav Yaylası’nda 4 mevsim bir arada yaşandığı gibi çiçek çeşitleri ise adeta insanı büyülüyor. Berivanların süt sağdığı ve kuzu sesleri ile yankılanan yaylada bulunmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Herkesin buralara gelip görmesi gerekir. Türkiye’de bu kadar özelliği bünyesinde barındıran başka bir kent bulmamız mümkün değil” dedi.