Elazığ’da öğrenim gören kreş, ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler, 18-24 Mayıs Müzeler Haftasında, Elazığ Kent Müzesini ziyaret etti.Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası bu sene de Elazığ’da coşku ve heyecanla kutlanıyor. Elazığ’da kreş, ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde şehrin tarihini kapsamlı ve detaylı şekilde daha yakından tanımak için Elazığ Kent Müzesini ziyaret etti. Bu ziyaretleri ile öğrenciler, kentin kültürel mirasını ve değerlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurken, eserler hakkında bilgiler edindi.Müzeye hayran kaldığını ifade eden Şehit Fevzi Gürsu Ortaokulu öğrencisi Meryem Emir, "Müzeler Haftası dolayısıyla, okulumuzca Kent Müzesini ziyaret ettik. Eserleri ve müzeyi oldukça beğendik. Tüm eserler çok güzeldi. Geçmişimizi yakından tanıma fırsatı bulduk. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na böyle bir hizmeti sunduğundan ötürü ve bu kapsamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.