Muş Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından startı verilen Turizm Haftası kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.Muş Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü gösteri salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın sunuculuğunu Betül Çiçek üstlendi. Etkinlikte, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin Muş’un kültürel değerlerini yansıttığı yağlı boya ve akrilik tabloları beğeniye sunuldu. Ayrıca, aynı lisenin müzik bölümü öğrencilerinden Nehir Sönmez keman, Rabia İnan ise yan flüt ile izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Sanat etkinlikleri kapsamında Turhan Sur’un Muş temalı yağlı boya tabloları ile Selami Yurtlu’nun kente dair fotoğraf eserleri de sergilenerek büyük ilgi gördü.Programın ardından davetliler bahçeye davet edildi. Bahçede, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün folklor ekibi tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteriye öğrenciler de katılarak etkinliğe renk kattı. Turizm Haftası boyunca Muş’ta çeşitli etkinliklerin düzenlenmeye devam edeceği bildirildi.Etkinlikte konuşan Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Muş’un kültürel ve tarihi önemine dikkat çekerek, "Muş’un nesi önemli? Diye sorulduğunda, akla ilk gelen yerlerden biri 1071 Malazgirt Zaferi’nin yaşandığı topraklar olur. Turizm sadece tarihi yapılarla sınırlı değildir. Eğer biz 1071 yılında, Sultan Alpaslan Anadolu’nun kapılarını açmasaydı, bugün bu topraklardaki tarihi yapıların hiçbiri olmazdı. Bu yüzden Malazgirt, hem kültürel hem de turizm açısından ülkemizin en değerli noktalarından biridir. Ben Muş’a 1,5 yıl önce atandım. Başka illerle kıyaslamak istemiyorum ama diğer illerde göremediğimiz misafirperverliği, saygıyı burada gördük. Bu da Muş’un kültürünün ne kadar köklü ve güçlü olduğunu gösteriyor. Kültür, bir milletin aynasıdır, mirasıdır. Bu nedenle bu kültüre sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül ise turizmin birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Turizmin dili, dini, ırkı yoktur. Turizm; birleştirici, kaynaştırıcı bir güçtür ve bu yönü daima hatırlanmalıdır. Dinlenmek, eğlenmek, yeni yerler görmek ve farklı kültürleri tanımak amacıyla yapılan seyahatler sadece bir yolculuk değil; aynı zamanda ülkelerin ekonomik, kültürel ve toplumsal olarak gelişimine katkı sunar. Turizm sayesinde insanlar yalnızca başka ülkeleri değil, kendi ülkelerinde bile daha önce görmedikleri yerleri, tarihi mirasları keşfeder. Bu değerleri tanır, korur ve gelecek nesillere aktarırız" şeklinde konuştu.Muş’un konaklama kapasitesine dair bilgiler de paylaşan Şengül, "İlimizde biri dört yıldızlı, beşi üç yıldızlı, ikisi iki yıldızlı ve kırk dördü apart otel olmak üzere toplam 52 turizm işletme belgeli otel ile 11 adet basit konaklama belgeli tesisimiz var. Ayrıca 6 kamu misafirhanesiyle birlikte toplam 63 otelimiz hizmet veriyor. Yatak kapasitemiz 3 bin 232, kamu misafirhaneleriyle birlikte bu sayı 3 bin 596’ya ulaşıyor. 2024 yılında sadece otellerimizde konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı 91 bin. Ancak aileleriyle birlikte konaklayanlarla birlikte bu sayının 300 ila 400 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. 2025 yılının ilk üç ayında ise 20 bin yerli ve yabancı turist ilimizi ziyaret etti" ifadelerini kullandı.