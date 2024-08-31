Muş’ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Muş’ta İstasyon Caddesi eski acil yolu kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Muş Merkez İstasyon Caddesi üzerinde bulunan eski acil yolu kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 33 APR 10 plakalı otomobil ile 49 ABA 700 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan, M.A., G.B., O.T., Y.E.A. ve G.B. çeşitli yerlerinden yaralandı.Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Muş Devlet Hastanesine kaldırdı.