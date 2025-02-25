Muş’ta "Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.Muş Kültür, Sanat ve Doğa Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Eralanı Köyü İlkokulunda öğrencilere yönelik eğlenceli bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında gönüllü gençler, geleneksel çocuk oyunlarını canlandırarak öğrencilerin sosyalleşmesini ve eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Çocuklarla yüz boyama etkinliği yapan gönüllüler, geleneksel oyunlar oynatarak onların ekran bağımlılığı yerine fiziksel ve sosyal aktivitelerle vakit geçirmelerini teşvik etti. Program sonunda çocuklara balonlar ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler, geleneksel oyunları öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.Muş Kültür, Sanat ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayraktar, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları projesini yürüttüklerini söyleyerek, "Bu kapsamda, ekim ayından bu yana 6 etkinlik gerçekleştirdik. Son olarak, kent merkezine bağlı Eralanı İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldik. Etkinliğimizin temel amacı, çocukları teknolojinin zararlarından uzak tutmak, onları yöresel oyunlara yönlendirmek ve sosyal ilişkilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler düzenlemektir. Gönüllülerimizle birlikte çocukların yüzlerini boyadık, onlara oyuncaklar, balonlar ve çeşitli ikramlar hediye ettik. Sınıflarda şarkılar eşliğinde oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadık. Ayrıca, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz Muş’a özgü lale ve telli turna motiflerini resmederek etkinliğimize sanatsal bir boyut kattı. Şenlik havasında geçen etkinliklerimizi daha da yaygınlaştırarak bu yıl daha fazla köy okuluna ve gence ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Yapılan etkinliğe gönüllü olarak katılan Şair ve Yazar Dilan Sinecem ise çocuklarla kitaplar üzerine sohbet ettiklerini belirterek, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleri ile yürüttüğümüz proje kapsamında öğrencilerle buluştuk. Bu kapsamda oyunlarla ilgili özel bir etkinlik programı da gerçekleştirdik. Çocuklara küçük yaşta da yazar olabileceklerini hatırlattık ve kitaplar üzerine sohbet ettik. Kitap okumanın önemini vurgulayarak küçük yaşlarda da yazar olabileceğini gösterdik. Çocuklarla kitaplar hakkında keyifli konuşmalar yaptık ve onların hayal güçlerini geliştirmeye yönelik teşviklerde bulunduk" ifadelerini kullandı.Gönüllerince eğlendiğini söyleyen öğrencilerden Sıla Sönmez ise "Bugün abi ve ablalarımız bize çeşitli oyunlar sergilediler ve yüzümüzü boyadılar. İlk defa çok güzel eğlendik ve bizi mutlu ettiler. Bugünü hiç unutmayacağız çünkü bizim için en mutlu gönümüz oldu" şeklinde konuştu.