Muş’ta seyir halindeyken alev alan araç, çevredeki esnafın müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi’nde seyir halindeki 45 F 8965 plakalı otomobilin motor kısmı aniden yanmaya başladı. Sürücü aracını durdurup kendini dışarı atarken, çevredeki esnaf yangın tüpleri ve kar ile yangına müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.