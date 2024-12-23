Muş’ta polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 2 bin 957 kişi sorgulanırken, farklı suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 bin 957 şahıs sorgulandı. Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmaktan 5 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ve kadına karşı basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 1 şahıs, karşılıksız yararlanma suçundan aranan 1 şahıs, basit yaralama suçundan aranması olan 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan aranması olan 24 şahıs, mala zarar verme suçundan aranması olan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranması olan 2 şahıs, kasten yaralama suçundan aranması olan 1 şahıs, basit tehdit suçundan aranması olan 1 şahıs, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek suçundan aranması olan 1 şahıs, seyirden yasaklı kişinin kanunda belirtilen şekilde kolluk kuvvetine müracaat etmemesi suçundan aranması olan 2 şahıs, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan aranması olan 6 şahıs da yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs cezaevine teslim edildi. Yapılan çalışmrda değişik suçlardan aranan 7 şahıs da yakanlanarak, haklarında adli işlem yapıldı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda ise 6136 SKM suçu kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 6114 SKM suçu kapsamında 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet kulaklık ve 1 adet hafıza kartı ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda bilişim sistemlerinde banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 3 şahıs yakalandı.Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 6136 SKM suçu kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan yabancı uyruklu 1 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Şahsın sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde işlemlere başlanıldı.