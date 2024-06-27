Muş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Muş-Bitlis kara yolu üzerindeki Şeker Fabrikası Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 48 F 8678 plakalı otomobil ile 02 AAH 290 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışarak yaralanan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.