Muş’un Malazgirt ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, dün öğle saatlerinde Malazgirt ilçesine bağlı Yaramış köyü yakınlarında meydana geldi. Evine gitmek üzere yola çıkan Vahyettin Çelik (55) yönetimindeki 35 FA 3503 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Çelik’i hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Çelik, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.