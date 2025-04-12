Muş’ta nisan ortasında yağan kar, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşıma kapanan köy yolları için ekipler seferber olurken, vatandaşlar ise kar sürpriziyle güne başladı.Muş’ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Nisan ayında yağan kar, ulaşımda aksamalara yol açarken, köylüler sabahı kar manzarasıyla karşıladı.Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan 39 köy yolunu açmak için çalışma başlattı. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, bin 800 rakımda bulunan ve 80 haneden oluşan Yukarıyongalı köyünde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu.Güne karla uyanan köy sakinleri, evlerinin önünü küreklerle temizlerken, hayvanlarını dışarı çıkaramayan birçok vatandaş, nisan ortasında yağan bu karın kendileri için sürpriz olduğunu belirttiler. Nizamettin Omur isimli vatandaş, "Nisan ayının karını da gördük bu sene. Üstelik bayağı da yağmış, 20 santimetreden fazla kar var. Gece boyunca fırtına ve tipi etkili oldu. Sabah kapıyı açtığımızda kar yığınının kapıya kadar dolduğunu gördük. Neyse ki daha sonra Özel İdare ekipleri geldi ve yolumuzu açtı. Zaten siz de görüyorsunuz, karın ne kadar yoğun olduğu ortada" dedi.Sabah kar sürprizi ile güne başladıklarını söyleyen vatandaşlardan Sıddık Yöndem ise "Yukarıyongalı köyünde yaşıyoruz. Bu sabah namaza kalktığımızda kar sürpriziyle karşılaştık. Nisan ayında yağan bu kar hepimiz için beklenmedik bir durum oldu. Normalde hayvanları meraya çıkarıyorduk ama bugün hepsini içeri almak zorunda kaldık. Köyde birçok kişinin saman sıkıntısı var. Allah hepimize kolaylık versin" ifadelerini kullandı.