Muş Lalesi Çocuk Evleri’nde koruma altındaki çocuklar, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında fidan dikerek doğaya katkı sunmanın yanında toplumsal farkındalık mesajı verdi.Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Muş Lalesi Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, yaşam evleri ve hizmet binasının çevresine fidan dikerek güzel bir etkinliğe imza attı.Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, çocuklara çevre sevgisini aşılamanın yanı sıra topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri için bu tür faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, 23 Nisan’ın çocukların sesinin duyulduğu, onların toplumla bütünleştiği özel bir gün olduğunu vurguladı.Fidan dikiminin ardından çocuklara çeşitli ikramlar sunulurken, günün anısına hatıra fotoğrafları da çekildi.