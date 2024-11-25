Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, çiftçilerin ise zorlu kış mesaisi başladı.Kentte 2 gündür etkili olan sağanak, gece saatlerinde itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimdeki 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte besicilik yapan vatandaşların yaklaşık 5 ay sürecek mesaileri de başladı.İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, Muş genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi. Yüksek kesimdeki köylerde kar yağışı nedeniyle 70 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, ekiplerin en kısa zamanda yolları ulaşıma açacağını kaydetti.Kale Mahallesi’nde besicilik yapan Erkan Erikli ise “Kar yağması ile beraber bizimde zorlu kış mesaimiz başladı. Geçtiğimiz yıla göre kar bu sene 20 gün erken yağdı. Kış mesaimiz yaklaşık 5 ay sürüyor. Nisan ayına kadar kar altındayız. Günde 2 kere saman veriyoruz. Hayvanlarımızın bakımını yapmak için yoğun mesai harcıyoruz” dedi.