Muş’ta Kadir Gecesi dolayısıyla camiler dolup taştı. İmam Şafii Camii’nde düzenlenen özel programda binlerce vatandaş saf tuttu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunarak dualar edildi.Bin aydan daha olan Kadir Gecesi’nde vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmek için camilere akın etti. İmam Şafii Camii’nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, programda yaptığı konuşmada Kadir Gecesi’nin önemine dikkat çekerek, "Bin aydan daha hayırlı bir geceyi idrak ediyoruz. Bu gecenin kıymetini artıran en önemli husus, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olmasıdır" dedi.Muş Valisi Avni Çakır’ın da katıldığı programda vatandaşlar geceyi namaz kılarak ve dualar ederek geçirdi.