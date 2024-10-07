Muş’ta hatalı park edildiği için otobüsün geçişine engel olan otomobil, vatandaşların yardımıyla kenara çekildi.Olay, Kültür Mahallesi’ndeki eski Muş Lisesi binasının üstündeki açık otoparkta meydana geldi. Kızılağaç Belediyesine ait otobüs, yanlış park edilen otomobil nedeniyle çıkış yapamadı. Sürücüsüne ulaşılamayan aracın yerinden kaldırılamaması üzerine otobüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar el birliği ile aracı kaldırarak kenara çekti. Otobüs yolcuları, aracın yoldan çekilmesinin ardından seyahatlerine sorunsuz şekilde devam etti.