Muş’un Korkut ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirildi.Korkut Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe 150 genç katıldı. "Türkiye’nin Gücü Gençliği" sloganıyla Tanköy köyünde buluşan gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla 5 kilometrelik bir parkuru yürüyerek Korkut Göleti’ne ulaştı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte katılımcılar, doğanın yeşiliyle bayrağın al rengini bir araya getirdi. Yürüyüş boyunca baharın tüm güzelliklerini hisseden gençler, gölet kıyısında düzenlenen piknikle etkinliği sonlandırdı.Etkinliğe katılan Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yaparak, "Gençlik Haftası kapsamında yaklaşık 150 kişiyle doğada güzel bir parkurda yürüyüş yaparak atamıza saygı yürüyüşü gerçekleştirdik. Ecdadımızı yürüyüş yaparak andık. Korkut’un doğal güzellikleri bugün öğrencilerimizle bir aradayken daha da güzelleşti. Öğrenciler doğaya daha da güzel bir ahenk kattı. 5 kilometrelik bir parkur, yürüyüp burada da etkinlik alanımıza geldik. Çocuklarımızla beraber pikniğimizi de gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz tarafından Gençlik Haftası kapsamında birçok programımız oldu. Gençlik Haftası’nı biz de bu yürüyüşle tabiri caizse taçlandırdık. Yaklaşık 150 kişilik bir grupla bu güzel yürüyüşü gerçekleştirdik" dedi.Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu da, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında doğa ile iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gençlerimiz milli birlik ve doğa sevgisini aynı anda yaşadı. Gençler ve kurum amirlerimizle 2 saat süren bir yürüyüşün ardından Korkut Göleti’nde ulaştık. Burada öğrencilere ikramlarımız oldu. Programlarımıza her zaman destek veren Korkut Kaymakamımız Orhan Ayaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Arif Taşdemir’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Yürüyüşe katılan öğrencilerden Rümeysa Erol da, "Herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Doğa ile iç içe çok güzel bir yürüyüş yaptık. Yemyeşil ağaç ve doğanın arasında güzel bir etkinlik oldu. Bu yürüyüş için kaymakamımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.Yürüyüşe, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, İlçe Jandarma Komutanı Ali Kablan, İlçe Emniyet Amiri Cengiz Zorlu, İlçe Müftüsü Ömer Sever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Doğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sabri Adanır, İlçe Nüfus Müdürü Hayrettin Büyükyıldız, İlçe Özel İdaresi Müdürü Mehmet Ataman, Mal Müdürü Vekili Ebubekir Karahan, İlçe Tapu Müdürü Hedyetullah Şeker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Hasdemir ve Korkut Sağlık Müdürü Diyar Kaya ve gençler katıldı.