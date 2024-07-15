MUŞ (İHA) – Muş’ta çimento taşıma aracının şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Özcan Tok yönetimindeki 13 AAU 944 plakalı çimento aracı sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olaya yerine, AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.