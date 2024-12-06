Muş’ta kar yağışının neden olduğu buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki çekiciye çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Muş-Bitlis kara yolu Toprak Mahsulleri Ofisi önünde meydana geldi. Yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan Azat M. yönetimindeki 49 ABB 117 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 49 ABB 746 plakalı çekiciye arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobil sürücüsü Azat M. (25), İsrafil Ö. (24), Yasin M. (19), Abdurrahim M. (19) ve Muhammet Ö. (23) yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.