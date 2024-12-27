Muş’ta besicilik yapan vatandaşlar, etkili olan kar yağışının ardından zor şartlarda hayvanlarını beslemeye çalışıyor.Muş’ta gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Güne karla uyanan besiciler, zorlu kış mesaisini sürdürdü.Özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı nedeniyle hayvanlara bakmakta güçlük çeken besiciler, tüm zorluklara rağmen tek geçim kaynağı olan hayvanları kar üzerinde besliyor. Muş’un Sütlüce Mahallesi’nde besicilik yapan vatandaşlar, kar üzerinde hayvanlarını beslemenin zorluklarıyla mücadele ediyor. Yaklaşık 6 ay kar üzerinde hayvanlarını besleyecek olan besiciler zorlu kış mevsimi için tüm hazırlıklarını sonbahar mevsiminde tamamladı.Muş’un sütlüce mahallesinde besicilik yapan Yavuz Tektimur, "Her yıl olduğu gibi, bu yıl da normal hayvancılık maliyetleri bir miktar arttı. Geçmiş yıllarla kıyasladığımızda yem fiyatlarında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Örneğin, geçtiğimiz yıllarda yem fiyatları 420 lira civarındaydı. Ancak şu anda aynı yem, uygun maliyetli olanlar dâhil, 620 liraya çıktı. Bu da genel anlamda maliyetleri 12 bin 400 liraya kadar yükseltiyor. Karın yağması mevsimsel olarak yeri olsa da bizim açımızdan oldukça maliyetli bir durum. Genel piyasa şartlarına baktığımızda hayvan fiyatlarının düşüşte olduğunu da gözlemliyoruz. Normal şartlarda, kış mevsimiyle birlikte fiyatların artması beklenirken bu yıl tam tersi bir durum söz konusu. Hayvanların sürekli içeride tutulması da açıkçası pek memnun edici değil. Ancak yıllardır bu işi yaptığımız için büyük bir zorluk çekmiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Günlük işlerimize gelirsek, rutinin pek değişmediğini söyleyebilirim. Sabah saat 7-8 gibi hayvanlara yem veriyoruz. Ardından hayvanlar içeri alınıyor. Saat 4 civarında yeniden yem veriyoruz. Bu süreçte doğum yapan hayvanlar veya hasta olanlar olabiliyor, onların bakımını yapıyoruz. Doğumları gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında günlük işlerimizde pek bir değişiklik olmuyor” dedi.