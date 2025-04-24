Muş Gençliği Uyuşturucuyla Mücadele Derneği, bağımlılıkla mücadele kapsamında örnek bir çalışmaya daha imza attı.Muş’ta Muş Gençliği Uyuşturucuyla Mücadele Derneğine başvuran bir baba, 14 yaşındaki madde bağımlısı kızı için yardım talebinde bulundu. Başvurunun ardından harekete geçen dernek ekibi, aileyle iletişime geçerek ev ziyareti gerçekleştirdi. Ev ziyaretinde, kızla birebir görüşen dernek gönüllüleri, onu bu karanlık girdaptan kurtarmak için destek verdiklerini ifade etti. "Yeter ki sen bir adım at, biz senin yanındayız" mesajıyla umut aşılayan ekip, hem genç kıza hem de ailesine moral verdi.Aile, kızlarıyla birlikte dernek merkezine gelerek tekrar bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonucunda kız çocuğu, ilaçsız tedavi sürecini kabul etti.Muş Gençliği Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, "Bağımlılıkla mücadele sadece bir görev değil, insanlık sorumluluğudur. 14 yaşındaki bir evladımızı bu bataktan çekip almanın gururunu yaşıyoruz. Ailesiyle birlikte umut olduk, çözüm olduk. Bizler, gece gündüz demeden hangi evde bir bağımlı varsa orada olmaya devam edeceğiz. Özellikle genç kızlarımızı bu karanlıktan uzak tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu bir başlangıç, daha fazla evladımızı hayata kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm halkımızı da bu mücadelede bizimle omuz omuza vermeye davet ediyoruz" dedi.